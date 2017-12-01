Руководство Военно-морских сил (ВМС) Аргентины приняло решение прекратить операцию по спасению 44 членов экипажа подлодки «Сан-Хуан», которая перестала выходить на связь у берегов страны две недели назад.

Об этом заявил официальный представитель аргентинских ВМС Энрике Бальби, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного, однако никаких следов людей не обнаружено.

Бальби добавил, что поиски самой подлодки будут продолжены.

Как сообщалось, подводная лодка «Сан-Хуан» аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

На борту лодки находились 44 человека. В спасательной операции участвуют 10 аргентинских военных кораблей, полярное судно из Великобритании, а также три американских самолета. Свою помощь предложили также в Бразилии, Чили, Уругвае и ЮАР.

Причиной взрыва на борту пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» могла быть высокая концентрация водорода.