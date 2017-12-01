также в разделеМир
Керимова во Франции подозревают в неуплате €400 миллионов налогов 12
Манафорт может выйти под залог 15
Белый Дом: Тиллерсон остается госсекретарем США 27
СМИ: Белый дом готовит отставку Тиллерсона 52
В США обещают не допустить строительства «Северного потока-2» 88
Дания запретила прохождение «Северного потока-2» по своей территории 58
Жительница Сочи, предупредившая Грузию о войсках РФ, вышла на свободу 80
США призвали все страны мира разорвать связи с КНДР 25
В НАТО не исключают большой межгосударственной войны 145
Facebook и Twitter расскажут о возможном влиянии России на Brexit 33
Хорватский генерал, принявший яд на суде в Гааге, скончался 213
В деле о госперевороте в Черногории всплыло имя Кадырова 41
Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за КНДР 46
Хорватский генерал принял яд на суде в Гааге 103
«Новые опасные авантюры»: В РФ возмутились Javelin США в Грузию 60
Секторальные санкции США против РФ вступили в силу 108
Определены дата и место свадьбы принца Гарри и Маркл 55
КНДР снова запустила баллистическую ракету 86

Руководство Военно-морских сил (ВМС) Аргентины приняло решение прекратить операцию по спасению 44 членов экипажа подлодки «Сан-Хуан», которая перестала выходить на связь у берегов страны две недели назад.

Об этом заявил официальный представитель аргентинских ВМС Энрике Бальби, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного, однако никаких следов людей не обнаружено.

Бальби добавил, что поиски самой подлодки будут продолжены.

Как сообщалось, подводная лодка «Сан-Хуан» аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. 

На борту лодки находились 44 человека. В спасательной операции участвуют 10 аргентинских военных кораблей, полярное судно из Великобритании, а также три американских самолета. Свою помощь предложили также в Бразилии, Чили, Уругвае и ЮАР.

Причиной взрыва на борту пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» могла быть высокая концентрация водорода.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги