Власти Аргентины согласились принять помощь России в поисково-спасательной операции военной подводной лодки «Сан-Хуан», которая пропала в 400 километрах от побережья Патагонии.

На борту пропавшей подлодки 44 члена экипажа, в том числе одна женщина, пишет ВВС.

В операции по поиску подлодки уже принимают участие несколько стран, в том числе США.

Накануне представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил о том, что запасы кислорода на пропавшей подводной лодке, скорее всего, подходят к концу.

«Складывается критическая ситуация, так как идет уже шестой день без пополнения запасов кислорода. Мы постепенно приближаемся к критическому порогу», - сказал Бальби.

Первые сообщения об исчезновении субмарины поступили 17 ноября.

Как сообщает латиноамериканский телеканал Telesur, поисковая группа в среду зафиксировала сигнал бедствия в Атлантическом океане, предположительно, исходящий с исчезнувшей субмарины.

Ранее поисковые суда уже дважды фиксировали подозрительные шумы, однако всякий раз тревога оказывалась ложной.

Чтобы точно определить, откуда исходил сигнал, поисковым группам необходимо исследовать район площадью примерно 20 на 20 километров.

Во вторник погода в районе поисков улучшилась, что дало новую надежду родственникам членов экипажа. Ранее тяжелые погодные условия сильно затрудняли поиски.

В обычных условиях на субмарине предусмотрен запас горючего и кислорода на 90 дней. Однако в экстремальной ситуации, если лодка не может всплыть на поверхность и генераторы кислорода не работают, воздуха может хватить лишь на 10 дней.

Также на подлодке предусмотрен запас еды на 30 дней, однако в большинстве случаев в каждое плавание берется на 2/3 больше запасов, чем минимально предусмотренное количество.

Экипаж «Сан-Хуана» состоит из 44 человек под командованием Педро Мартина Фернандеса.

43 члена экипажа – мужчины, на борту также находится женщина, 35-летняя Элена Мария Кравчик. Она стала первой аргентинкой, поступившей на службу в подводный флот.

Родители в шутку называли ее «королевой морей» и говорили, что она была рождена быть подводником и проявляла настоящую страсть к этой профессии.

Одним из самых опытных членов экипажа является инженер Эрнан Родригес, который прослужил на подлодке «Сан-Хуан» 11 лет, сообщают местные СМИ.

Всего на данный момент в поисковой операции участвуют около 4 тысяч человек из десяти стран, в том числе из Британии, Франции, ЮАР, Бразилии и Чили.

К поискам подлодки подключились и ВВС США: в район поисков направлен военный самолет Р-8, известный как «охотник за субмаринами». В операции также участвуют два американских подводных аппарата с гидролокаторами, способными передавать картину океанского дна.

Район поисков также был обследован с воздуха самолетом НАСА, однако он не засек никаких признаков подлодки.

До последнего момента поиски серьезно затруднялись штормовой погодой с проливными дождями и волнами высотой до шести метров.

ВМС Аргентины разместили в своем «Твиттере» видеоролик, демонстрирующий в каких условиях приходиться вести поиски лодки.

#AYER Compartimos con ustedes más imágenes sobre el temporal que están capeando las unidades afectadas al operativo de búsqueda y rescate del #SubmarinoARASanJuan pic.twitter.com/qRKZWgdD7o — Armada Argentina (@Armada_Arg) 20 ноября 2017 г.



Дизель-электрическая подлодка возвращалась на базу из будничного похода в район города Ушуая на острове Огненная земля вблизи от самой южной оконечности континента, когда с нее поступил сигнал о поломке в электросистеме.

По словам командующего ВМС Аргентины Габриэля Галеацци, лодка поднялась на поверхность, чтобы доложить на берег об аварии, которую командующий охарактеризовал как короткое замыкание в аккумуляторной батарее.

Субмарине было приказано прервать выполнение задания и немедленно возвращаться на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата.

По словам представителя пресс-службы ВМС Аргентины, после первого сообщения о возникшей неполадке капитан лодки еще раз выходил на связь с базой.

Согласно установленному в аргентинских ВМС протоколу, в мирное время подлодка обязана дважды в сутки выходить на радиосвязь с базой.

После того как «Сан Хуан» не вышел на связь в установленное время, были начаты поиски субмарины.