Причиной взрыва на борту пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» могла быть высокая концентрация водорода, заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.



«Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода. Если причина в водороде, мы не знаем, по какой причине образовалось его скопление», — сказал Бальби на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека.

Ранее ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана».