Движение российских поездов в обход Украины снизит вероятность возникновения терактов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии 112 Украина.
«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот снижается риск любых террористических актов», – отметил Омелян.
Он добавил, что в обход Украины Россия пустила около 60 пассажирских и 30 грузовых поездов.
Как сообщал ForUm, с 11 декабря 2017 компания «Российские железные дороги» полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный путь в обход территории Украины.
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