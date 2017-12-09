Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в момент пикета его дома находился на работе и проводил совещание о решении проблем освобождения военнопленных. Об этом он написал в Facebook.

«Суббота у меня всегда рабочий день. Как раз во время акции экзальтированных борцунов я провел совещание по решению трудных проблем обмена наших военнопленных», - заявил генпрокурор.

Луценко отметил, что в выражении позиции, в том числе критической в ​​отношении его, относится спокойно. «Нравственные проблемы пикетирование домашнего помещения оставляю на совести «активистов», – добавил он.

«В клетчатом одеяле не нуждаюсь. Во-первых, я работаю честно. Во-вторых, никогда (в отличие от их кумира Саакашвили) из своей страны не убегал. Попытки представить меня Пшонкой имеют такие же перспективы, как сравнение защиты Днепропетровского аэропорта, где служил один из основных организаторов, с обороной ДАПа, где служил добровольцем мой сын», - заявил Луценко.

Он заявил, что как автор соответствующего закона, признает – НАБУ нужно стране.

«Но все правоохранительные структуры, в том числе и НАБУ, должны работать на основе закона. Проблему наличия вопиющих нарушений давлением на меня не изменить. Если на очевидную проблему с законом в деятельности негласных работников НАБУ депутаты-антикоррупционеры идут на митинг, придется моей жене внести необходимые правки в закон», - отметил генпрокурор.

«Двери ГПУ для согласования плана возвращения НАБУ в правовое поле Украины – открыты. Отказ от этого играет на руку только коррупционерам, которые 100% выигрывают суды из-за недопустимости доказательств, собранных НАБУ незаконным способом», - резюмировал Луценко.

Напомним, в субботу, 9 декабря, активисты «Автомайдана» и «Центра противодействия коррупции» прибыли на автомобилях под дом Луценко с акцией «Одеяло для генпрокурора». Около 200 автомобилей двинулись колонной от парка имени Пушкина на Проспекте победы в село Стоянка под Киевом. Организаторы заявили, что хотят во Всемирный день борьбы с коррупцией 9 декабря установить перед домом Луценко «клановый флаг коррупционеров – клетчатое одеяло на флагштоке».

Самого Луценко нет в доме, заявила его пресс-секретарь Лариса Сарган.