Украинский боксер Василий Ломаченко победил кубинца Гильермо Ригондо в бою за пояс чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.
Украинец одержал победу техническим нокаутом в 6-м раунде, сообщает пресс-служба НОК..
Поединок состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Ригондо специально для поединка с Ломаченко перешел в большую весовую категорию. Все раунды Ригондо грязно дрался, сил хватало в основном на защиту, в 6-м рефери снял с него очко за постоянное нарушение правил из-за зажима рук Ломаченко. После шестого раунда кубинец отказался продолжать бой, сославшись на травму левой руки.
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