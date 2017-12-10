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Украинский боксер Василий Ломаченко победил кубинца Гильермо Ригондо в бою за пояс чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе. 

Украинец одержал победу техническим нокаутом в 6-м раунде, сообщает пресс-служба НОК..

Поединок состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ригондо специально для поединка с Ломаченко перешел в большую весовую категорию. Все раунды Ригондо грязно дрался, сил хватало в основном на защиту, в 6-м рефери снял с него очко за постоянное нарушение правил из-за зажима рук Ломаченко. После шестого раунда кубинец отказался продолжать бой, сославшись на травму левой руки.
ForUm

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