Активисты «Автомайдана» и общественные активисты отправляются к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию «Одеяло для генпрокурора».

Выезд автоколонны в село Стоянка Киевской области, где у Луценко есть дом, планируется в 11:00 от парка им. Шевченко.

Сейчас на месте собрались около 50 авто, передает Украинская правда.

Участники акции планируют отвезти Луценко клетчатое одеяло.

На месте присутствуют Виталий Шабунин и Алексей Гриценко. Активисты будут требовать прекратить давление на НАБУ и отставки генпрокурора Луценко "из-за того, что он раскрыл данные агентов НАБУ», а одеяло повезут как символ коррумпированности.

«Мы докажем защитнику коррупционеров Луценко, что за детективов НАБУ и Сытника мы станем горой», - отметил Шабунин на своей странице в Facebook.