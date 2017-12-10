Шевченковский районный суд Киева разрешил Службе безопасности Украине задержать воевавшего на Донбассе российского военнослужащего Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»).

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Указано, что Дубинскому сообщено о подозрении в участии в террористической организации и в ведении агрессивных военных действий.

«Шевченковским районным судом г. Киева выдано разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», - сказано в ответе.

В то же время отмечается, что СБУ продолжает в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса, расследовать обстоятельства гибели 298 пассажиров самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого в Донецкой области 17 июля 2014 года.

СБУ подчеркивает, что в соответствии с договором о создании международной следственной группы (Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия, Австралия) не имеет права обнародовать какую-либо информацию о расследовании без согласия всех сторон.

Напомним, международная команда расследователей Bellingcat ранее обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозку установки «Бук», из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский известный под позывным «Хмурый». Дубинский в то время возглавлял «Главное разведывательное управление» «Донецкой народной республики».