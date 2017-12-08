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В результате столкновений израильских силовиков и палестинцев в Иерусалиме, секторе Газа и на западном берегу Иордана пострадали более 50 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Как сообщает агентство, ссылаясь на данные местных органов здравоохранения, со стороны протестующих пострадали более 50 человек, 16 из которых потребовалась госпитализация.

Кроме того, палестинские СМИ утверждают, что четверо пострадавших получили огнестрельные ранения после того, как израильские силовики применили в отношении них боевое оружие.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В связи с этим 7 декабря начались демонстрации в Вифлееме, Хан-Юнисе на территории сектора Газа, у ворот Дамаска в Старом городе Иерусалима, а также перед посольством США в Аммане (Иордания).
ForUm

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