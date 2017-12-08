В Минюсте не было и быть не могло никаких рисков уничтожения документов, заявила замминистра Наталья Бернацкая.

Так, по ее словам, все материалы данного дела в любом случае сохраняются в Европейском суде по правам человека. К ним всегда можно получить доступ через электронную систему.

Кроме того, все материалы данного дела присоединены к нашему регрессному иску и переданы в суд.

«Обвинения относительно возможного риска уничтожения любых документов являются безосновательными и не могут быть предпосылкой для осуществления незаконных обысков», - резюмировала замминистра.

Напомним, утром в Министерство юстиции пришли с обысками детективы НАБУ. По версии Минюста, ворвавшись в помещение, они забрали ключи у уборщицы и переместились в кабинеты сотрудников. После того как часть из них пришла на работу, детективы покинули здание Министерства, не пояснив причин обысков. Помимо помещений Министерства, также проводились в доме одной из его сотрудниц – руководительницы Секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. В связи с обысками Минюст обратился к генпрокурору Луценко.

В НАБУ объяснили оперативность обысков в Минюсте необходимостью сохранения доказательств, так как документы пытались уничтожить. Кроме того, служебные документы, которые должны быть предоставлены НАБУ во исполнение постановления суда, оказались дома у сотрудника Минюста.