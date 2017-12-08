Ситуация с экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили недостойна международного внимания. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции с литовской коллегой Далей Грибаускайте, передает 112 Украина.

«Если мы оцениваем ситуацию с Саакашвили, она не стоит внимания международного сообщества, потому что есть конкретные преступления, которые были воплощены, и мы должны обеспечить прозрачность следствия, абсолютную открытость, беспристрастность следственных органов, прозрачный беспристрастный эффективный суд. Это то, что мы должны гарантировать как независимое государство», – сообщил он.

Порошенко подчеркнул, что за нарушение закона каждый должен нести ответственность.

«Если кто-то, кто обвиняется, уходит из-под стражи, нарушает закон, за это должна быть ответственность. Но она никак не должна быть связана с любой политической деятельностью того или иного лица. Закон нарушать нельзя – хоть в Украине, хоть в Литве», - уверен глава украинского государства.

Порошенко отметил, что по делу Саакашвили следователи могут обратиться в международные организации для проведения экспертиз материалов следствия.

«Чтобы это было открыто и имело доверие, я не исключаю, хотя следствие является независимым, что следствие может обратиться касательно дополнительной экспертизы, в том числе, к международным организациям», - сказал он.

В то же время Грибаускайте отметила, что это дело является внутренним вопросом Украины, в которое Литва не вмешивается и не комментирует.

Как сообщал ForUm, 5 декабря Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Его намеревались доставить в здание СБУ, однако этого сделать не удалось из-за столкновений между силовиками и сторонниками политика. События развернулись в районе Европейской площади. В результате столкновений протестующим удалось освободить Саакашвили, разбив окна в спецавтомобиле.

На следующее утро правоохранители прибыли на задержание Саакашвили в палаточный лагерь на площадь Конституции, где он якобы должен был находиться. Между ними и сторонниками политика произошли столкновения, а в полиции позже заявили, что не обнаружили Саакашвили у здания Рады.

Позже в СМИ появилась информация, что Саакашвили якобы из-за болезни покинул палаточный лагерь под Радой, а вернуться туда намерен не раньше воскресенья.