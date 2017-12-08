Утром в Министерство юстиции пришли с обысками детективы НАБУ. По версии Минюста, ворвавшись в помещение, они забрали ключи у уборщицы и переместились в кабинеты сотрудников. После того как часть из них пришла на работу, детективы покинули здание Министерства, не пояснив причин обысков. Помимо помещений Министерства, также проводились в доме одной из его сотрудниц – руководительницы Секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. В связи с обысками Минюст обратился к генпрокурору Луценко.

В НАБУ объяснили оперативность обысков в Минюсте необходимостью сохранения доказательств, так как документы пытались уничтожить. Кроме того, служебные документы, которые должны быть предоставлены НАБУ во исполнение постановления суда, оказались дома у сотрудника Минюста.

В Минюсте не было и быть не могло никаких рисков уничтожения документов, заявила замминистра Наталья Бернацкая.

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании». Соответствующее решение было принято на финальном заседания Комиссии сегодня, 8 декабря.

Президент Петр Порошенко заявляет о недопустимости политического вмешательства в работу антикоррупционных органов.

Экспертам удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом малайзийском Боинге MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России.

Для урегулирования ситуации с языковой нормой украинского закона об образовании должны быть выполнены два условия, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с его коллегой из Украины Павлом Климкиным в Вене.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что количество этнических венгров на Закарпатье уменьшается.

Верховная Рада ввела дополнительные ограничения на беспошлинный ввоз товаров из-за границы.

Нардевы отменили налог на добавленную стоимость и акцизный налог на ввоз в Украину электромобилей до 2023 года.

ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова», входящее в состав ГК «Укроборонпром», завершило полный цикл заводских испытаний БТР-4МВ1.

Украина выступает за соблюдение норм международного права и необходимость выполнения соответствующих решений Совета безопасности ООН о статусе Иерусалима.