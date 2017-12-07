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В Харькове 6 декабря в 02:00 во дворе частного дома сгорел автомобиль Volkswagen Passat. Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили владельца поврежденного автомобиля.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Проводятся все необходимые меры для установления причины возгорания автомобиля и лиц, причастных к этому.

По данным СМИ, авто принадлежало судье Апелляционного суда Харьковской области.
ForUm

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