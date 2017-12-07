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Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях задержали бывшего депутата Великоновоселковского районного совета Донецкой области, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 депутат организовал и провел митинг среди жителей поселка Большая Новоселка. Злоумышленник публично обращался с призывами к отделению региона от Украины и созданию фейкового «совета донецкой народной республики».

По данным СБУ, после провального референдума депутат сбежал из поселка и длительное время скрывался от правоохранителей в юго-восточных регионах Украины, где пытался наладить свой бизнес. Злоумышленник был объявлен в розыск.

Сотрудники СБ Украины установили местонахождение бывшего депутата и на основании решения суда задержали его в Запорожской области. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и он был взят под стражу. Продолжается досудебное следствие. 
ForUm

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