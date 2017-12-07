Фракция БПП обсудила с Президентом Украины Петром Порошенко и главой правительства Владимира Гройсмана вопрос принятия государственного бюджета.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политсилы.

«На утреннем заседании фракции БПП присутствовал Президент Украины Петр Порошенко и председатель правительства Владимир Гройсман. Мы говорили исключительно о блоках бюджетных законов, ведь сегодня важнейшая задача – это принятие закона о госбюджете на 2018 год и принятие изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы», - заявил председатель фракции Артур Герасимов.

Он убежден, что бюджет будет принят сегодня «если не до 18:00, то до наступления ночи».

«Бюджет был внесен в парламент вовремя, сейчас не идет обсуждение с чистого листа, большинство вопросов уже согласованно. Сегодня на фракции такое обсуждение также произошло. Выступили представители различных отраслей, местных общин для того, чтобы эти позиции были учтены», - сказал Герасимов.

Председатель фракции БПП обратил внимание, что Президент Украины внес в парламент проект закона о дерегуляции в сфере земельных отношений: «Все знают сколько нареканий на работу Госгеокадастра. Законопроект должен устранить недостатки законодательства в этой сфере. Сегодня этот документ будет включен в повестку дня сессии, чтобы профильный комитет получил возможность его рассмотреть».

Как сообщал ForUm, 6 декабря лидеры фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля» (регистрационный номер 7362).

Изменениями предусмотрено, что ВР может выразить недоверие директору Госбюро расследований, руководителю САП, директору НАБУ, члену НАПК, что влечет за собой отставку с должности. При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента президентом, Кабмином и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.

В США заявили, что голосование за увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и главы антикоррупционного комитета парламента Егора Соболева может стать причиной прекращения поддержки Украины.

Позже стало известно, что законопроект снят с повестки дня Рады.