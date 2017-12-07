В центре Херсона неизвестные взорвали банкомат, сообщает пресс-служба облполиции.

Информация о взрыве неизвестного предмета вблизи банкомата одного из банковских учреждений, расположенных в районе перекрестка проспекта Ушакова и переулка Казацкий поступила около 22:50 6 декабря.

Установлено, что неизвестный мужчина оставил у банкомата взрывное устройство, вероятно гранату, после чего произошел взрыв. В результате банкомат был частично поврежден. Никто из граждан не пострадал.

Открытое уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Просьба возможных свидетелей происшествия позвонить в полицию по телефону «102». Анонимность гарантируется.

По данным СМИ, взорван банкомат «Сбербанка России».