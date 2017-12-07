Голосование Верховной Рады за увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и главы антикоррупционного комитета парламента Егора Соболева может стать причиной прекращения поддержки Украины со стороны США.



Об этом на своей странице в Twitter написал советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер.

If the Rada votes to dismiss the head of the Anticorruption Committee and the head of the NABU, I will recommend cutting all US government assistance to #Ukraine, including security assistance. This is a disgrace. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 6 декабря 2017 г.





«Если Рада проголосует за увольнение главы Антикоррупционного комитета и директора НАБУ, я буду рекомендовать сократить всю правительственную помощь США Украине, включая поддержку в сфере безопасности. Это позор», - написал он, передает УНИАН.

Как сообщал ForUm, 6 декабря члены комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признали работу главы комитета Егора Соболева (фракция «Самопомич») неудовлетворительной.

Лидеры фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля» (регистрационный номер 7362).

Этими изменениями предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности. При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента президентом, Кабинетом министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.

