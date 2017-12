Голосование Верховной Рады за увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и главы антикоррупционного комитета парламента Егора Соболева может стать причиной прекращения поддержки Украины со стороны США.



Об этом на своей странице в Twitter написал советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер.

If the Rada votes to dismiss the head of the Anticorruption Committee and the head of the NABU, I will recommend cutting all US government assistance to #Ukraine, including security assistance. This is a disgrace.