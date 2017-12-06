Председатели фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак предлагают парламенту увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника без наличия негативных выводов внешнего аудита.

Соответствующий законопроект №7362 зарегистрирован в Раде 6 декабря.

Нардепы предлагают установить, что парламент может выразить недоверие директору НАБУ, что влечет его отставку с должности, передают Українські Новини.

Кроме того, предлагается разрешить Раде выражать недоверие заместителю генерального прокурора – руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Государственного бюро расследований и члену Национального агентства по предотвращению коррупции.

Вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение Рады Президентом, Кабинетом Министров и по предложению не менее 150 депутатов.

Принятие постановления о выражении недоверия вышеуказанным лицам осуществляется открытым поименным голосованием большинством голосов депутатов от конституционного состава Рады (минимум 226) и влечет за собой отставку с должности.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О регламенте Верховной Рады».

Кроме того, в законе «О Национальном антикоррупционном бюро» предлагается прописать, что внешний аудит деятельности НАБУ должен включать проверку законности оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых бюро.

Также в законе «О предотвращении коррупции» прописывается, что не может быть назначен членом НАПК человек, который привлекался к административной ответственности за коррупционное правонарушение.

Напомним, парламент 13 июля не смог назначить аудитора НАБУ по своей квоте. Антикоррупционный комитет парламента ранее рекомендовал четырех кандидатов в аудиторы Национального антикоррупционного бюро: Александру Яновскую, Сергея Гончаренко, Марту Борщ, Карлоса Кастресану. Рейтинговое голосование показало, что наибольшую поддержку имеет Яновская. Однако при утверждении кандидатура Яновской не набрала необходимого количества голосов.

В мае Кабинет Министров Украины избрал на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по правительственной квоте Михаила Буроменского – доктора юридических наук, председателя делегации Украины в GRECO.

Евросоюз обвинил ГПУ в подрыве работы антикоррупционных органов.