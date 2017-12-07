Вопрос о статусе Иерусалима должен быть решен в рамках двусторонних переговоров, на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и с учетом интересов палестинской и израильской сторон. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Центр новостей ООН.



«Вступив на пост Генерального секретаря, я с первого же дня постоянно выступаю против каких-либо односторонних мер, которые подрывали бы перспективы мира для израильтян и палестинцев», - заявил глава ООН после того, как президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.



«Что касается решений по Иерусалиму, то они должны быть приняты в рамках договоренностей по окончательному статусу непосредственно между двумя сторонами на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН с учетом законных интересов как палестинской, так и израильской сторон», - сказал генсек ООН, выступая перед журналистами.



«Я понимаю, какие тесные узы связывают многих людей с Иерусалимом. Так было на протяжении веков и так будет всегда. И в этот тревожный момент я хочу однозначно заявить: альтернативы решению о двух государствах нет. Нет никакого запасного плана», - добавил глава ООН.

«Законные чаяния обоих народов смогут быть реализованы только на основе решения о двух государствах, живущих бок о бок в мире, безопасности и признающих друг друга, при том, что Иерусалим будет столицей и Израиля, и Палестины, а окончательное урегулирование будет достигнуто в ходе переговоров по всем вопросам окончательного статуса», - подчеркнул Гутерриш.



Он пообещал приложить все усилия для оказания поддержки израильским и палестинским лидерам, содействовать их возвращению к предметным переговорам, реализовать стремление к прочному миру для этих народов.



Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.