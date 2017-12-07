Руководителю Службы автомобильных дорог в Николаевской области сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами на сумму свыше 600 тыс. грн, выделенными на ремонт дороги. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Так, в сентябре этого года средства массовой информации активно освещали проведение обысков в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

«6 декабря по результатам указанных следственных действий и на основании выводов судебных экспертиз, проведенных в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Службы автомобильных дорог в Николаевской области, руководителю этой службы сообщено о подозрении по ч . 5 ст. 191 УК Украины», - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что чиновник, путем составления заведомо поддельных официальных документов и злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, незаконно завладели бюджетными средствами в сумме свыше 600 тыс. грн, выделенными на дорожный ремонт автомобильной дороги О151415 (Т-15-18 ) Большая Корениха - Каменка км 0 +000 км 21 +000.

Эксперты установили, что такого ремонта вообще не осуществлялось, а составленные документы о проведении ремонтных работ не соответствуют действительности.

Вследствие таких незаконных действий нанесен материальный ущерб государству на указанную сумму, которая больше чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Расследование продолжается.