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Национальная академия аграрных наук (НААН) сообщает о существенном искажении в некоторых СМИ информации о подписании президентом Академии Ярославом Гадзало договора о сотрудничестве с агрохолдингом Китайской Народной Республики - Chinese Agricultural Corporation HuanFan Qu. Об этом пишут Комментарии.

Ряд СМИ распространили информацию о том, что из-за недофинансирования НААН из госбюджета заведение было вынуждено подписать договор с китайским агрохолдингом Chinese AgriculturalCorporation HuanFan Qu. Однако Национальная академия аграрных наук официально сообщает о том, что у нее нет проблем с финансированием, а подписанный договор на самом деле закладывает фундамент стратегического сотрудничества украинских и китайских ученых в сфере выведения высококачественных последовательностей генома для ряда зерновых (Triticum polonicum) и бахчевых культур (Lagenaria siceraria), что позволит повысить устойчивость данных культур к неблагоприятным погодным условиям и болезням.

По мнению НААН, распространенная в СМИ информация – это составная часть преднамеренной РR-кампании по дискредитации Академии аграрных наук и, в частности, ее президента – Ярослава Гадзало с целью сорвать сотрудничество с китайскими партнерами.

В свою очередь, китайская сторона, согласно подписанному в октябре договору, будет заниматься не только предоставлением консультаций в определенных технологических процессах, а полностью интегрируется в полноценное научное сотрудничество между нашими организациями.

Также НААН отрицает распространенную информацию о привлечении 400 агроинженеров и 30 тысяч работников из КНР по упрощенной таможенной процедуре. На сегодня количество китайских специалистов и профессиональных работников, которых необходимо будет привлечь, требует дополнительного обсуждения и согласования с руководителями региональных отделений НААН.

Кроме того Академия отрицает информацию о предоставлении права на пересечение границы и работу в Украине по упрощенным условиям всем нашим китайским партнерам. Данное положение касается только 3 тысяч человек. Все остальные привлеченые из Китая работники будут получать разрешительные документы на общих основаниях.

НААН просит СМИ внимательно ознакомиться с опубликованным опровержением и в дальнейшем не распространять заведомо искаженную информацию о подписании Академией договора с агрофирмой ChineseAgricultural Corporation HuanFan Qu.
ForUm

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