Национальная академия аграрных наук Украины (НААНУ) приостановила членство 22 академиков – граждан России. Об этом говорится в ответе Академии на запрос Українських Новин.

В частности, общее собрание НААНУ приостановило членство иностранных членов академии - граждан России: Рудольфа Алексахина, Анатолия Грабовца, Михаила Гулюкина, Андрея Иванова, Александра Каштанового, Николая Ковалева, Анатолия Корниенко, Юрия Лачугы, Александра Литвиненко, Андрея Мисика, Вячеслава Позднякова, Петра Прохоренко, Геннадия Романенко, Евгения Савченко, Анатолия Самуйленко, Виктора Сычева, Анатолия Смирнова, Николая Стрекозова, Игоря Тихоновича, Ивана Ушачова, Владимира Шкрабака и Владимира Шумного.

Таким образом, было приостановлено членство всех российских академиков.

Также приостановлено членство 2 академиков и 3 членов-корреспондентов, которые не подтвердили гражданство Украины, в частности тех, которые проживают на территории аннексированного Россией Крыма и временно оккупированной территории Донбасса, не поддерживают связь с академией и не исполняют обязанности членов НААНУ.

Речь идет о членах академии Анатолии Авидзбы, Федоре Адамени и членах-корреспондентах Викторе Загоруйко, Вячеславе Иванченко, Николае Макрушине.

Кроме того, НААНУ вывела из персонального состава академии члена-корреспондента Валентину Ткаченко.