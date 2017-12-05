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Ключевой месседж программы «Время строить» - это показать любовь к людям на деле, а не на словах, пишет в своем блоге Елена Броницкая

По ее мнению, сейчас СМИ навязывают украинцам эгоизм и шарлатанство в противовес чувству человечности. И программа Оксана Марченко – это исключение из правил.

«Ведь в преобладающем сейчас насилии, эгоизме, шарлатанстве, объегоривании на каждом шагу мы потеряли чувство человечности, желание оставаться людьми и не превратиться в стаю шакалов, съедающих свою жертву. Вот в этом и заключается главный смысл проекта ‒ показать, как можно любить людей не на словах, а на деле. Как можно и нужно это делать. И главное в этом деле ‒ желание», - считает блогер.

По мнению Броницкой, участие Оксаны Марченко – это залог успеха программы. «Опыт Оксаны Марченко в журналистике, на ТВ указывает, что плохо, скучно и неинтересно точно не будет. Так и получилось. Два часа пролетели, как мгновение, но зато какое. За это время нам показали, как при желании можно горы свернуть. Главное ‒ любить людей, хотеть им помочь и действовать сообща», - делится Броницкая впечатлениями от программы.

«Очень умилило и порадовало участие известных в нашей стране людей (Василия Вирастюка, Веры Брежневой), которые нашли время и тоже приехали, чтобы помочь семье Горбонос из поселка Карнауховка под Каменским», - считает блогер. 

Очень приятно осознавать, что это правда, что жизнь обычных людей, нуждающихся в помощи, внимании, кого-то интересует. Ведь в радостных и положительных эмоциях мы способны жить, творить, мечтать, а теперь еще и «строить» во главе с очаровательной Оксаной Марченко», - резюмирует Броницкая.

Премьера реалити-шоу «Время строить» состоялась на «Интере» 2 декабря 2017 года. В первом выпуске команда проекта «Время строить» построила в селе Карнауховка под Каменским (Днепропетровская область) новый дом для паралимпийца Павла, отремонтировала заброшенный спортивный зал, а также убрала мусор и расчистила русло реки Днепр.

Второй выпуск «Время строить» выйдет на «Интере» в субботу, 9 декабря 2017 года, в 20:30 по Киеву. 
ForUm

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