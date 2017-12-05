Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко намерен зарегистрировать законопроект о дополнении Криминального Кодекса, предлагающий ввести уголовную ответственность до 5 лет за отрицание факта российской агрессии. Об этом он написал в Facebook.

«Активисты начали пикетирование телеканала NewsOne. Поводом для пикетирования стало выступление совладельца телеканала Евгения Мураева, в котором он оскорбил участников Революции Достоинства и защитников Украины. Неоднократно Мураев и ему подобные публично отрицают факт российской агрессии, называют ситуацию с оккупацией части Донбасса Россией «гражданской войной», в точности выполняя таким образом темники российской пропаганды. С точки зрения закона такие выступления Мураева и ему подобных не наказуемы.

Они прикрываются свободой слова и плюрализмом мнений», - заявил нардеп.

Геращенко отметил, что статья 34 Конституция Украины действительно гарантирует свободу мысли и слова, право на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Однако, по его словам, эта же статья предусматривает возможность ограничения законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, общественной морали.

«Для того чтобы защитить информационное пространство Украины от «мураевщины» и использовать силу Закона, я подписал законопроект о дополнении Криминального Кодекса Украины статьей 442-1, которой предлагаю ввести уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы) за публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации против Украины. Завтра этот законопроект я зарегистрирую в Верховной Раде и предлагаю внести его в повестку дня», - написал нардеп.

По его словам, «в случае принятия этого законопроекта пикетировать телеканал NewsOne или любой другой после выступления какого-нибудь отморозка, отрицающего российскую агрессию, не понадобится».

«Он будет задержан, ему будет определена мера пресечения на период следствия и если обвинения подтвердятся, он проведет 3-5 лет за решеткой, что станет заслуженным наказанием за работу в пользу пропаганды государства-агрессора», - считает Геращенко.

Он напомнил, что во многих странах мира существует уголовная ответственность за публичное отрицание Холокста, «и это не считается посягательством на свободу слова и свободу мысли».

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал активистов прекратить бокирование телеканала NewsOne. Президент Петр Порошенко назвал недопустимым блокирование телеканала.

3 декабря, в Киеве активисты заблокировали здание телеканал NewsOne.

Участники блокирования заявили, что для снятия блокады владелец телеканала, внефракционный народный депутат Евгений Мураев должен «покаяться за сепаратистские высказывания». Также они требуют уволить «самых ватных» ведущих и сменить редакционную политику канала с «ватной прокремлевской» на «проукраинскую патриотическую».