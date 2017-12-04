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Верховная Рада Украины в четверг, 7 декабря, может принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2018 год. Об этом сегодня, 4 декабря,  на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

«Четверг, уважаемые коллеги, предлагается, чтобы мы начали по вопросам бюджета. Я считаю, что это будет очень ответственный и важный шаг Верховной Рады, если мы сможем рассмотреть вопросы бюджета и принять бюджет во втором чтении 7 декабря», - заявил Парубий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, перед рассмотрением проекта госбюджета парламент должен принять решение относительно внесения изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2018 год, разработанный в рамках трехлетнего бюджетного планирования, с учетом рекомендаций международных финансовых организаций, и основан на показателе дефицита в 2,4% ВВП, с прогнозным уровнем инфляции 7% и ростом экономики 3%. 

1 декабря Кабинет Министров Украины принял решение о передаче подготовленного ко второму чтению проекта государственного бюджета на 2018 год в Верховную Раду.
ForUm

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