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Вчера, 3 декабря, в Майорске боевики обстреляли гражданский автомобиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Вчера вечером в Майорске рашисты обстреляли гражданское авто. Как сообщает мне председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин, пуля, выпущенная со стороны оккупированной территории (с террикона шахты имени Изотова), попала в машину, когда водитель - местный житель - ставил ее в гараж. Надо считать чудом то, что мужчина отделался лишь испугом», – отметил он.

По словам Жебривского, это является очередным подтверждением того, что для пророссийских батраков слова «перемирие» и «безопасность гражданских» - пустой звук.
ForUm

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