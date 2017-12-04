Вчера, 3 декабря, около 18:00 в городе Белая Церковь неизвестный мужчина в маске во время нападения на ювелирный магазин ранил двух сотрудников частной охраны, один из которых скончался в больнице, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

«Нападающий зашел в магазин путем свободного доступа в конце рабочего дня, распылил в помещении слезоточивый газ и пытался завладеть ювелирными изделиями. Продавец успел нажать тревожную кнопку и через несколько минут на место происшествия прибыл наряд частной охраны. Злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в охранников, после чего скрылся в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

По данным главка, в результате нападения 42-летний работник охранной фирмы получил огнестрельное ранение шеи и медикам не удалось спасти ему жизнь. Другой охранник получил нетяжелое ранение.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 4 ст. 187 (разбой) и по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и его задержания.