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Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские санкции в отношении Москвы будут сняты после разрешения украинского вопроса.

Главная задача, по его словам, – остановить насилие на Донбассе.

«Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно - прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим положительный результат», - сказал Хантсман в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Он добавил, что США ввели санкции в отношении России из-за ситуации в Украине, потому что «это вопрос международного права и территориальной целостности», которые важны для Вашингтона и всего мирового сообщества, сообщает Укринформ.

Хантсман рассказал, что целью его работы в России является движение вперед в процессе нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, в частности укрепление доверия между странами.

Посол считает, что у России и США много общего.

«На концерте, в лаборатории или в космосе – у нас замечательные отношения. А в политике и иногда в дипломатии мы не сотрудничаем. И нам хорошо бы взять пример, как мы строим мосты в сфере науки, культуры, технологий», - сказал дипломат.

Напомним, 29 ноября санкций против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за агрессию против Украины, вступили в силу.
ForUm

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