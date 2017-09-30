США сообщили о дальнейшем усилении санкций против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за ее агрессию против Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщили в Министерстве финансов США, строгие ограничения будут введены через месяц, с 28 ноября, на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США. Для таких российских компаний с энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для подсанкционных компаний из финансового сектора – до 14 дней с нынешних 30.

При этом, говорится в обновленных директивах Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США, среди оснований для усиления ограничений является недавно принятый закон о санкциях в отношении России, известный как «Противостояние влиянию России в Европе и Евразии» (Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017, или сокращенно CRIEEA). Этот акт стал частью более широкого законодательного пакета, который ввел санкции также против Ирана и Северной Кореи.

США, как и другие страны «Группы семи» и еще некоторые государства, а также ЕС, скоординировано ввели после начала агрессии России против Украины – сначала в Крыму, потом на части Донбасса – по несколько пакетов санкций, в частности, физических и юридических лиц России и оккупированного Крыма, донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежней украинской власти. Некоторые санкции касаются также целых нескольких отраслей российской экономики.