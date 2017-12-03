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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры об урегулировании в Украине в так называемом «нормандском формате», а именно за линией помощников руководителей государств, возобновятся «в ближайшее время».

Говоря об этом в интервью белорусскому телеканалу «СТВ», Лавров не уточнил, когда именно могут возобновиться эти контакты.

При этом, сказал Лавров, «абсолютно безальтернативным документом, позволяющим урегулировать этот кризис», остается Минский комплекс мер – одна из трех минских договоренностей, принятая в феврале 2015 года, сообщает УНИАН.

Он не упомянул о двух предыдущих Минских договоренностях от сентября 2014 года, которые также остаются в силе. 
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