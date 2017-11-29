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Санкций против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за агрессию против Украины, вступили в силу, сообщает Министерство финансов США.

Департамент контроля за иностранными активами Министерства финансов США опубликовал обновленную инструкцию по применению связанных с Украиной и Россией ограничений, передает Украинская правда.

«Изменения касаются поправок к Директиве 1 и Директиве 2, связанные с Украиной и Россией, которые были приняты 29 сентября 2017», - отметили в американском Министерстве финансов.

Напомним, речь идет об усилении санкций против энергетического и банковского секторов экономики России.

Ограничения вводятся на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США.

Для таких российских компаний с энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для пидсанкцийних компаний из финансового сектора - до 14 дней с нынешних 30.

 
ForUm

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