Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями деловых кругов сообщил, что сейчас ведется работа по подготовке законопроекта, который имеет условное название - о Национальном или Государственном бюро финансовой безопасности или финансовых расследований, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент отметил, что этот вопрос обсуждался с представителями бизнеса. По его словам, предлагается введение этой новой структуры, которая отделит от влияния на экономику и бизнес и ГПУ, и СБУ, и НАБУ, и Нацполицию, и МВД, и других силовиков: «Не будут больше стоять в очереди представители четырех-пяти-шести правоохранительных органов, чтобы зайти к бизнесу. Моя позиция - нет там что им делать».

Порошенко также отметил, что не видит рисков для возможного возникновения условий для совершения правонарушений в экономической сфере путем введения такой аналитической структуры. По его словам, электронное администрирование налога на добавленную стоимость доказывает, что потерь у государства не будет. «Никаких «маски-шоу», никаких выездов для этого не требуется. Без «крыши» в налоговой милиции, ГПУ. Просто не совершать преступления», - добавил он.

«Бюро должно стать не спецназом, не «прослушкой», не штурмовиками, а должно стать интеллектуальным центром, работа которого будет базироваться на использовании современных риск-ориентированных методов криминального анализа. Ведь именно это обнаруживает реальные и потенциальные правонарушения в экономической сфере», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что слышал об опасениях представителей бизнеса, что новая структура может прерваться в дополнительный инструмент для давления. «При обсуждении этой концепции в бизнес-среде опасаются, как бы в результате этой законодательной инновации, не родилась «монстрообразная мегаструктура» с чрезвычайными возможностями влияния на бизнес, которые будут сконцентрированы в одних руках. Чтобы не стало еще хуже, чем при рассредоточенности таких полномочий по разным структурам».

«Хочу отдельно твердо подчеркнуть, оснований для этих волнений абсолютно нет, соответствующие предохранители в проекте закона предусмотрены. Мы представляем только концепцию для того, чтобы услышать ваше мнение, и которое обязательно будем учитывать», - заверил Порошенко.

По его словам, в первоначальном варианте законопроекта предполагалось необоснованное наделение должностных лиц, тогда это называлось Службы финансовых расследований, правом применения широкого спектра полицейских мер: «оперативка», «прослушка», «наружка», спецназ, штурм. «Мы это подправили, и даже сам орган решили назвать несколько иначе, чем планировали в самом начале», - отметил он.

Президент также сообщил, что работа нового бюро будет построена на основе десяти глобальных принципов борьбы с налоговыми преступлениями, которые были утверждены на форуме Организации экономического сотрудничества и развития в Лондоне 9 ноября этого года.

Глава государства добавил, что председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина представляет сегодня президентскую концепцию этого проекта. «Приглашаем к активной дискуссии, я настроен передать этот законопроект в парламент в течение нескольких дней, может недель», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 1 декабря, Президент Петр Порошенко одобрил обязательную видеофиксацию всех судебных заседаний и обысков правоохранителями.

16 ноября приняла законопроект №7275, разработанный Министерством юстиции для защиты предпринимателей от незаконных обысков со стороны силовых органов.