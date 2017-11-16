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Верховная Пада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», которым помимо прочего вводится обязательная видеофиксация обысков, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий законопроект №7275 проголосовали 312 народных депутатов.

Законодательным актом внесены изменения в статьи 60, 214 Уголовно-процессуального кодекса, которыми предоставлено право заявителю получать выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) по его заявлению или сообщению об уголовном правонарушении. При этом следователь, прокурор обязаны предоставить такую выписку через 24 часа с момента внесения сведений в ЕРДР.

Также изменены статьи 3, 28, 303 и 308 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которым лицо, которое не является стороной уголовного производства, и по отношению к которому (в том числе его имуществу) осуществляются процессуальные действия, вправе заявлять ходатайства об осуществлении уголовного производства в разумные сроки и обжаловать нарушение таких сроков.

Кроме того, вносятся изменения в статьи 27, 107, 222 и 236 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие обязательную видеофиксацию проведения обыска. Видеозапись становится неотъемлемым приложением к протоколу обыска. Кроме того, стороне защиты предоставляется право самостоятельно осуществлять видеофиксацию проведения обыска. Лицо, в жилище которого производится обыск, имеет право пользоваться помощью адвоката на любой стадии его проведения.

Также изменены статьи 160, 164, 165, 168 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которым сторона обвинения обязана обосновывать необходимость изъятия оригиналов документов или их копий и делать копии необходимой информации с привлечением специалиста. При этом изъятие электронных информационных систем запрещается.

В статье 284 Уголовно-процессуального кодекса дополнен перечень оснований для закрытия уголовного производства, в частности, в случае наличия неотмененного постановления следователя, прокурора о прекращении уголовного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4, 9 части первой статьи 284 УПК.

Закон принят с технико-юридическими правками.
ForUm

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