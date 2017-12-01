В Москве завершилась церемония жеребьевки чемпионата мира по футболу-2018, во время которой 32 команды-участницы финальной части соревнований были распределены по 8 корзинам.
Накануне жеребьевки команды были разделены на 4 корзины - по 8 команд в каждой, согласно рейтингу ФИФА, сообщает УНИАН.
Единственным исключением стала сборная России, которая попала в Корзину 1, как команда-хозяин ЧМ-2018.
В итоге, состав 8 групп выглядит следующий образом:
Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля следующего года.
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