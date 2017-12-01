также в разделеОбщество
Оксана Марченко рассказала о своей жизни за кадром нового проекта «Время строить» 16
Филарет: Украинская церковь никогда не вернется в Московский патриархат 36
Сытник: Все операции НАБУ под прикрытием сорваны 23
СБУ проведет проверку из-за карты с ОРДЛО на форуме во Львове 20
Горбатюк о «Межигорье»: Слово за Нацагентством по возврату активов 19
Спецоперация в ГМС: ГПУ изложила свою версию событий 43
Три дома в Козине и элитные авто: Сарган рассказала об обыске у «агента Катерины» 53
Боевики готовят переброску сил к Гольмовскому под Горловкой 35
Суд амнистировал военного чиновника, при котором украли имущества на 2 миллиона 24
У ГПУ – новая символика 52
Луценко: Постсоветская карательная система ГПУ демонтирована 30
ВСУ улучшили тактическое положение на донецком направлении 81
ВВС в ролике к ЧМ-2018 указал Крым в составе РФ 63
ООН: Переселенцы возвращаются в ОРДЛО из-за нехватки денег 83
ГПУ подтвердила обыски у «агента Катерины» 114
Первый польский город открыл интернет-страницу на украинском языке 25
ГПУ отрицает возвращение всего «Межигорья» государству 66
Климкин: Украине нужен биометрический контроль на границе с Россией 62

Имущество, которое нашли при обыске дома «агента Катерины» Екатерины Сикорской, не принадлежит ей.

Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопросы журналистов.

«Имущество не принадлежит Екатерине, а принадлежит даже не близким родственникам, а другим лицам», - заявил он, сообщает «Украинская правда».

«Но я понимаю, насколько приятно ГПУ было раскрыть данные о Екатерине», - отметил Сытник.

При этом он подчеркнул, что раскрывать информацию о членах семьи агента «Катерины» опасно, учитывая то, что уже сделано.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что во время обыска по месту жительства агента Екатерины Сикорской в ​​с. Козин в частном доме были изъяты документы с грифом «ограничения доступа», тетради с секретной информацией о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, которые обрабатывались при отсутствии у агента «Катерины» допуска к гостайне».

Кроме того, по словам Сарган, Сикорской и близким членам ее семьи принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили «Мазератти», «Лексус» и два «Порше Кайен».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги