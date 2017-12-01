Имущество, которое нашли при обыске дома «агента Катерины» Екатерины Сикорской, не принадлежит ей.

Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопросы журналистов.

«Имущество не принадлежит Екатерине, а принадлежит даже не близким родственникам, а другим лицам», - заявил он, сообщает «Украинская правда».

«Но я понимаю, насколько приятно ГПУ было раскрыть данные о Екатерине», - отметил Сытник.

При этом он подчеркнул, что раскрывать информацию о членах семьи агента «Катерины» опасно, учитывая то, что уже сделано.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что во время обыска по месту жительства агента Екатерины Сикорской в ​​с. Козин в частном доме были изъяты документы с грифом «ограничения доступа», тетради с секретной информацией о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, которые обрабатывались при отсутствии у агента «Катерины» допуска к гостайне».

Кроме того, по словам Сарган, Сикорской и близким членам ее семьи принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили «Мазератти», «Лексус» и два «Порше Кайен».