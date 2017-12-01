Президент Петр Порошенко одобрил обязательную видеофиксацию всех судебных заседаний и обысков правоохранителями.
Соответствующий законопроект он подписал во время встречи с бизнесом, передают Українські Новини.
Порошенко отметил, что общественность знаково назвала этот закон «о запрете масок-шоу», и назвал его историческим документом.
Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс и устанавливает, что во время судебного разбирательства и в ходе досудебного расследования обеспечивается полное автоматическое фиксирование судебного заседания и процессуальных действий с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств.
Кроме того, установлено, что при проведении обыска жилья или другого помещения должен обязательно присутствовать адвокат.
Все доказательства, полученные правоохранителями с нарушением этих норм, будут признаны недопустимыми в суде.
Норма об обязательной видеофиксации вступит в силу с 1 января 2019 года.
Кроме того, законом вводится наказание до 5 лет ограничения свободы за разглашение данных досудебного следствия, унижающих человека.
Напомним, Верховная Рада 16 ноября приняла законопроект №7275, разработанный Министерством юстиции для защиты предпринимателей от незаконных обысков со стороны силовых органов.
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