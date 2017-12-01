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Президент Петр Порошенко одобрил обязательную видеофиксацию всех судебных заседаний и обысков правоохранителями.

Соответствующий законопроект он подписал во время встречи с бизнесом, передают Українські Новини.

Порошенко отметил, что общественность знаково назвала этот закон «о запрете масок-шоу», и назвал его историческим документом.

Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс и устанавливает, что во время судебного разбирательства и в ходе досудебного расследования обеспечивается полное автоматическое фиксирование судебного заседания и процессуальных действий с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств.

Кроме того, установлено, что при проведении обыска жилья или другого помещения должен обязательно присутствовать адвокат.

Все доказательства, полученные правоохранителями с нарушением этих норм, будут признаны недопустимыми в суде.

Норма об обязательной видеофиксации вступит в силу с 1 января 2019 года.

Кроме того, законом вводится наказание до 5 лет ограничения свободы за разглашение данных досудебного следствия, унижающих человека.

Напомним, Верховная Рада 16 ноября приняла законопроект №7275, разработанный Министерством юстиции для защиты предпринимателей от незаконных обысков со стороны силовых органов.
ForUm

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