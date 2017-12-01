Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддерживает размещение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Об этом он заявил в четверг, 30 ноября, во время визита в Вашингтон.

Министр заявил, что миротворцы ООН должны гарантировать, что соглашение о прекращении огня уважается и тяжелое оружие будет выведено с Донбасса.

По его словам, для этого нужен «надежный мандат» Совета Безопасности ООН, сообщает DW.

Габриэль подчеркнул, что между ним и государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном существует консенсус относительно «голубых касок» на Донбассе.

В то же время отмечается, что до сих пор существуют «значительные разногласия» с Россией по формированию такой миротворческой миссии ООН.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.