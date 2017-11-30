Сегодня патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смог проехать в село Травневое Донецкой области из-за минирования дороги.

Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

Сьогодні, перебуваючи в районі на південь від Травневого, патруль СММ #ОБСЄ знову намагався потрапити до селища. Утім ЗСУ не провели розмінування асфальтованої дороги, що веде до Травневого #ФактиМаютьЗначення pic.twitter.com/hIZdLHEZIN — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 30 ноября 2017 г.





«Сегодня, находясь в районе к югу от Травневого, патруль СММ ОБСЕ снова пытался попасть в поселок. Впрочем, ВСУ не провели разминирование асфальтированной дороги, ведущей к Травнемову», - заявили в ОБСЕ.

Накануне представители миссии также сообщали, что пытались въехать в поселок.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.