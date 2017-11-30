также в разделеОбщество
Высший хозсуд окончательно вернул «Межигорье» государству 13
Онуфрий рассказал о реальном положении Церкви в зоне АТО 14
Силовики обнаружили агента НАБУ в коробке из-под телевизора 36
Луценко о чиновнице ГМС: Она точно не ангел 18
Онуфрий дал официальную оценку взаимоотношениям Церкви с государством Украина 15
«Квартал 95» не будет снимать новый сезон «Сватов» 31
ГПУ намерена сообщить о подозрении агенту НАБУ 28
Крымский адвокат Высоцкий незаконно продает украинскую землю россиянам 36
Главой Верховного суда избрана Данишевская 59
Луценко назвал обоснованным подозрение агенту НАБУ 45
Новый Верховный суд заработает 15 декабря 23
Луценко не знал о спецоперации НАБУ в ГМС 41
Сытник: Сотрудников НАБУ задерживать не будут 50
В РФ сообщили о задержании «агента СБУ» 34
В Одессу прибыл корабль ВМС Франции 42
СБУ провела обыски в НАБУ 70
Чиновница ГФС уверяет, что не знала о спецоперации НАБУ 92
Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды 37

Сегодня патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смог проехать в село Травневое Донецкой области из-за минирования дороги.

Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

 


 

 

«Сегодня, находясь в районе к югу от Травневого, патруль СММ ОБСЕ снова пытался попасть в поселок. Впрочем, ВСУ не провели разминирование асфальтированной дороги, ведущей к Травнемову», - заявили в ОБСЕ.

Накануне представители миссии также сообщали, что пытались въехать в поселок.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги