Генеральная прокуратура Украины утвердила обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении организованной группы в составе 4 человек, в том числе гражданина Республики Молдова, которые осуществляли противоправную деятельность при пособничестве гражданина Российской Федерации, на территории Одесской области и в зоне проведения АТО.

По данным пресс-службы ГПУ, они совершали государственную измену в форме шпионажа – передачу и сбор с целью передачи представителям иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, а также предоставление представителям иностранной организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Обвинительный акт по обвинению указанной группы лиц по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины и лица иностранного гражданства по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины направлен в суд.

К обвиняемым по решению суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

С целью обеспечения конфискации на их имущество наложен арест.

В отношении гражданина РФ решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности в ходе специального досудебного расследования.