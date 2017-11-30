Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро не имели права предлагать взятку первому заместителю председателя Государственной миграционной службы.



Об этом он сказал на брифинге 30 ноября, обнародовав детали спецоперации НАБУ.



«Еще в начале года НАБУ под процессуальным руководством САП проводило разработку возможных коррупционных действий работников Государственной миграционной службы и связанных с ними государственных чиновников», – рассказал Луценко.



Генпрокурор пояснил, что НАБУ не имели заявления от конкретного человека о коррупции в ГМСУ, а владели общей информацией, что чиновники ведомства могли незаконно выдавать разрешения на постоянное проживание иностранцев в Украине, а также выдавать незаконно паспорта гражданства Украины для иностранцев, которые не имели на это права.



«Хочу подчеркнуть, что одной из проблем является то, что как такового заявителя по делу по сути нет... Есть только информация и дальше НАБУ согласно своим полномочиям проводит попытку изучить ситуацию и найти коррумпированных чиновников», – отметил Луценко.



Генпрокурор рассказал о трех эпизодах схемы, которую применяло Национальное антикоррупционное бюро.



«Сотрудника НАБУ действовали по трем эпизодам: они принесли пакет документов на первого гражданина Ирана, попросив чиновницу, а собственно первого заместителя (председателя) Государственной миграционной службы изготовить паспорт гражданина Украины этому человеку. В ответ чиновница сказала, что такая процедура существует, и она стоит такую-то сумму денег. С моей точки зрения это уже дает основание говорить о коррупции в ГМСУ. Тем не менее действия в этом эпизоде ​​не получили никакого развития», – отметил Луценко.



По его словам, по-другому эпизоду сотрудники НАБУ предложили легализовать документы вьетнамского гражданина.



«В ходе этого эпизода чиновница не называла сумму, но тем не менее получила сумму неправомерной выгоды. После этого ее также не задержали и ситуация не имела развития», – отметил генпрокурор.



«В третьем эпизоде ​​ сотрудники НАБУ предложили легализовать еще одного иранского гражданина и при этом не получили от нее никаких сигналов, но вчера вышли и пробовали дать ей 15 тысяч долларов, при чем были задержаны», – добавил он.



Луценко объяснил логику действий Генпрокуратуры: «По моему глубокому убеждению, сотрудники государственных правоохранительных органов не имеют права предлагать государственному чиновнику принять заведомо незаконное решение и ожидать при этом, какую сумму он назовет. Это чистая провокация».



Глава ГПУ рассказал, что по заявлению чиновницы ГМСУ прослушивали действия агента НАБУ.



«В ходе почти двухмесячного контроля ... прослушивались все оперативные совещания, которые фактически сводились к одному: как сделать так, чтобы она все же назвала цифру... Предлагались различные варианты: пить с ней не вино, а что-то покрепче... интимные вопросы. Думаю, что никто не хотел бы, чтобы месяцами агенты пытались выдавить через водку, секс или наркотики те или иные слова из кого бы то ни было», – подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал ForUm, в ГМС сообщили, что вчера, 29 ноября, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в Национальном антикоррупционном бюро.

При этом Пимахова уверяет, что не знала о том, что НАБУ проводит спецоперацию.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Луценко заявил, что ГПУ намерена сообщить о подозрении агенту НАБУ в провокации и даче взятки, отметив, что считает обоснованным предъявление подозрения агенту.