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Члены незаконных вооруженных формирований с начала суток 12 раз обстреляли позиции сил АТО, сорвав визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН в села в Травневое и Гладосово. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении эпицентром вооруженных провокаций стала светлодарская дуга.

«Обстреливая еще с утра подступы к оборонительным укреплениям украинских военных из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП между населенными пунктами Зайцево и Гладосово незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Травневом и Гладосово. Эти вооруженные провокации со стороны российских наемников направлены в первую очередь на дискредитацию подразделений ВСУ в глазах мирового сообщества», - заявили в штабе.

В то же время, в этом районе враг также грубо нарушал Минские договоренности, выпустив 30 мин калибра 120-мм по позициям сил АТО у Луганского и Лозового, а из вооружения БМП провоцировал защитников Светлодарска. Кроме того,  из противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал подступы к Орехово, а из стрелкового оружия – к Счастью.

На донецком направлении из гранатометов боевики вели огонь по позициям украинских защитников неподалеку Верхнеторецкого и Водяного, а из легкого пехотного вооружения нарушали перемирие вблизи Авдеевки и Красногоровки.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.
ForUm

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