В этом году украинским военным с запасом хватает зимней формы. Об этом в эфире 5 канала заявил советник Президента и министра обороны Юрий Бирюков.

«На сегодняшний день есть все с большим запасом. Это первый год, когда мы были готовы к зиме еще в середине августа месяца. В этом году было правильно сделано планирование, в этом году не было никаких перетрубаций по отношениям внутри Министерства обороны, тендерные комитеты, департаменты госзакупок. В этом году все происходило в абсолютно плановом режиме, в таком, каком оно должно происходить», - заявил Бирюков

Он также сообщил, что в следующем году 89 военных частей планируется перевести на новую систему питания.

«На следующий год планируется 89 частей переводить на новую систему питания. Это будут все части ДШВ, мотопехотные, мотострелковые и танковые», - подчеркнул Бирюков.