Для предотвращения актов вандализма, разрушения, похищения и осквернение мест захоронений на Аллее почетных захоронений на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника обустроят освещение и обеспечат круглосуточное видеонаблюдение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как известно, Аллея почетных захоронений с отдельным входом построена Государственным историко-мемориальным Лукьяновским заповедником для обеспечения почетных захоронений участников антитеррористической операции. Однако освещения и видеонаблюдения не было предусмотрено в проектной документации при обустройстве. Сейчас заповедник отвечает за текущий и капитальный ремонт внешнего ограждения аллеи, ее зданий и сооружений, замощение аллей, дорог, дорожек и других элементов благоустройства и тому подобное.

Согласно распоряжению, заказчиком работ из расположения сети наружного освещения и электроопор для установки оборудования видеонаблюдения определен Лукьяновский заповедник. Учреждению поручено в установленном порядке получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и подрядную строительную организации для выполнения работ, обеспечить разработку и утверждение проектной документации.

При заключении соответствующих договоров подряда заказчики обязаны предусмотреть предоставление гарантии качества строительными организациями и установления гарантийных сроков эксплуатации не менее 10 лет.

Финансировать работы будут в пределах показателей, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева на 2017 год. На это предусмотрены ассигнования в сумме 910 тыс. грн, из которых 100 тыс. грн – на проектные работы.