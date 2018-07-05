Депутаты Киевского городского совета утвердили Положение о комплексной системе видеонаблюдения Киева.

Соответствующее решение поддержали 72 депутата Киевсовета, сообщает Укринформ.

«Положение о комплексной системе видеонаблюдения определяет принципы ее работы, процедуру формирования, права и обязанности объектов и субъектов видеонаблюдения, требования к обработке и защите персональных данных», - говорится в проекте решения.

Как сообщил депутат Киевсовета Алексей Окопный, соответствующий проект решения поможет Киеву поддерживать общественный порядок, оперативно раскрывать преступления и быстро реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций.

Согласно проекту решения, система будет обеспечивать безопасность детей, учащихся и студентов в учебных заведениях. Также видеонаблюдение будет способствовать предупреждению дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах и в общественных местах столицы.