Беларусь подтвердила, что задержанного украинского журналиста Павла Шаройко обвиняют в шпионаже. Об этом в комментарии 112 Украина заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

По его словам, укранского консула пустили к задержанному после того, как белорусской стороне был направлен соответствующий запрос.

«Сразу, как нам сообщили об этом (задержании Шаройко. - Ред.), мы направили соответствующую ноту относительно доступа к задержанному. Этот допуск был предоставлен, наш консул встречался с Шаройко, чтобы выяснить, в каких условиях он содержится и чтобы он на них не жаловался. Потом состоялась встреча нашего консула с женой Шаройко и адвокатом», - заявил посол.

Кизим добавил, что Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ Белоруссии в Минске.

«После задержания были названы причины – это обвинение в шпионаже согласно УК Белоруссии. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием», - заявил он, добавив, что МИД Белоруссии все еще не выступил с официальным комментарием по факту задержания.

Напомним, председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента »Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В «Украинском радио» добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Министерство иностранных дел Украины принимает меры по защите прав задержанного.