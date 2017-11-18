также в разделеОбщество
Срыв спектакля Райкина в Одессе квалифицировали как хулиганство 8
Расследование по фальсификациям в НАПК передали СБУ 14
Хакеры похитили персональные данные некоторых участников АТО 17
СБУ выдворила из Украины 8 граждан Грузии 37
Прокуратура задержала начальника Харьковского университета Воздушных сил 41
17 ноября. Картина дня 64
В Одессе активисты сорвали спектакль Райкина 86
США отказывают в визах каждому третьему украинцу 67
В ООН утвердили рекомендации по соблюдению прав человека в Украине 62
Восьмому фигуранту по делу «Стены» сообщили о подозрении 26
Задержанного в Беларуси Шаройко посетил украинский консул 37
ГПУ снова вызывает Януковича на допрос 26
Отчеты НАБУ, НАПК, ГПУ и СБУ заслушают на экстренном заседании комитетов ВР 30
Кучма: Вопрос освобождения украинских заложников решает только Путин 77
ГПУ допросит Сытника на следующей неделе 30
НАПК внесло предписание Кличко по еще одному подчиненному 29
Похитителей мариупольского чиновника приговорили к 8 годам тюрьмы, организатора еще ищут 34
Луценко прокомментировал дело НАБУ против него 94

Беларусь подтвердила, что задержанного украинского журналиста Павла Шаройко обвиняют в шпионаже. Об этом в комментарии 112 Украина заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

По его словам, укранского консула пустили к задержанному после того, как белорусской стороне был направлен соответствующий запрос.

«Сразу, как нам сообщили об этом (задержании Шаройко. - Ред.), мы направили соответствующую ноту относительно доступа к задержанному. Этот допуск был предоставлен, наш консул встречался с Шаройко, чтобы выяснить, в каких условиях он содержится и чтобы он на них не жаловался. Потом состоялась встреча нашего консула с женой Шаройко и адвокатом», - заявил посол.

Кизим добавил, что Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ Белоруссии в Минске.

«После задержания были названы причины – это обвинение в шпионаже согласно УК Белоруссии. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием», - заявил он, добавив, что МИД Белоруссии все еще не выступил с официальным комментарием по факту задержания.

Напомним, председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента »Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В «Украинском радио» добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Министерство иностранных дел Украины принимает меры по защите прав задержанного.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги