Беларусь подтвердила, что задержанного украинского журналиста Павла Шаройко обвиняют в шпионаже. Об этом в комментарии 112 Украина заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.
По его словам, укранского консула пустили к задержанному после того, как белорусской стороне был направлен соответствующий запрос.
«Сразу, как нам сообщили об этом (задержании Шаройко. - Ред.), мы направили соответствующую ноту относительно доступа к задержанному. Этот допуск был предоставлен, наш консул встречался с Шаройко, чтобы выяснить, в каких условиях он содержится и чтобы он на них не жаловался. Потом состоялась встреча нашего консула с женой Шаройко и адвокатом», - заявил посол.
Кизим добавил, что Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ Белоруссии в Минске.
«После задержания были названы причины – это обвинение в шпионаже согласно УК Белоруссии. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием», - заявил он, добавив, что МИД Белоруссии все еще не выступил с официальным комментарием по факту задержания.
Напомним, председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента »Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.
В «Украинском радио» добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.
По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.
Министерство иностранных дел Украины принимает меры по защите прав задержанного.
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