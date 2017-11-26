Игорь Радивилов победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщает Национальный олимпийский комитет.
«Золото! Игорь Радивилов – победитель этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах. Молодчина, искренние поздравления», - говорится в сообщении.
25-летний спортсмен занял первое место в упражнении на кольцах и показал результат 15,133 балла, опередив китайцев Пенг Лея и Чингун Лана.
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