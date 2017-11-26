также в разделеОбщество
Дело музейщиков, отдавших картины в оккупированный Крым, направлено в суд 12
СБУ: Фейковую петицию за импичмент Порошенко подписали сотни ботов 9
В Запорожье разбили бюст Сталину 24
Штаб: Волонтер поставил под угрозу жизни военных 32
«Шахтер» запретил детям участников АТО выйти на поле в патриотических футболках 49
НАБУ открыло дело о наградном оружии МВД 95
СМИ о новом главаре «ЛНР»: Сбушник, получивший орден от Ющенко 148
В «ЛНР» приняли отставку Плотницкого и назначили ему замену 145
Похищения и пытки: Стерненко грозит реальный срок 116
Боевик-пропагандист «ДНР» получил 5 лет тюрьмы 32
Чаус подал в суд на президента Молдовы 29
Суд не отстранил начальника Харьковского университета Воздушных сил 28
СБУ: В ОРЛО прибыли боевики «Вагнера» для поддержки Корнета 305
Синоптики спрогнозировали погоду на декабрь 198
ОБСЕ показала видео обстрелов у ДФС 47
Боевики применили 120 минометы на Луганщине, потерь среди военных нет 30
Наблюдатели ОБСЕ едут в освобожденные ВСУ села, штаб ожидает провокаций 154
Украина чтит память жертв голодоморов 58

В Брюсселе после демонстрации против рабства, которая переросла в погромы в центре города, задержали около 100 человек. Об этом на своей странице в Twitter написал министр внутренних дел Бельгии Жан Жамбон, передает 112 Украина.

Местная газета Le Soir со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ильзе Ван де Кэере сообщила, что сначала демонстранты протестовали против рабства в Ливии. Но потом в толпу вошли около 30 молодых людей в балаклавах и спровоцировали людей двигаться в сторону магазинов.

«Они направились к улице Луиз, где начали громить бутики», - рассказал представитель полиции.

«Порядок на центральных улицах восстановлен. Поведение провокаторов - недопустимо, а реакция полиции - немедленная и жесткая», - позже заявил начальник полиции Брюсселя Филипп Клос.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги