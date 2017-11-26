Боевики «Исламского государства» призвали своих сторонников к терактам в европейских городах в период рождественских праздников. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные специалистов, занимающихся мониторингом деятельности боевиков.

По данным ресурса BlackOps Cyber, ИГИЛ распространяет среди своих сторонников агитационные материалы, в которых содержатся призывы к нападению на рождественские ярмарки в городах Великобритании, Франции и Германии, передает 112 Украина.

На каналах боевиков в мессенджерах специалисты перехватили картинки с изображениями Санта-Клауса и исламиста в Лондоне и окровавленной руки с ножом на фоне Эйфелевой башни.

Агитационные материалы пересылаются с подписью «Скоро в ваши праздники» на английском, французском и немецком языках.

Напомним, 19 декабря прошлого года в толпу людей на рождественской ярмарке возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине врезался грузовик. В результате нападения погибли 12 человек и еще 48 пострадали.

Грузовик принадлежит польской компании, его водитель, гражданин Польши, был найден мертвым на пассажирском сидении.

23 декабря миланская полиция застрелила выходца из Туниса, подозреваемого в нападении.

В результате теракта погиб украинец.