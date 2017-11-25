СБУ подтверждает прибытие из РФ на территорию временно оккупированных районов Луганской области дополнительных сил ЧВК «Вагнера» для вооруженной поддержки так называемого «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Заслуживает внимания тот факт, что в 2015 году именно Корнет и руководитель ЧВК «Вагнера» Уткин под кураторством представителей ФСБ России руководили ликвидацией главарей и «зачисткой» вооруженных формирований «Бэтмена», «Косогора», «Фомы», а также различных казачьих военных группировок.

На аудиозаписях переговоров террористов, перехваченных СБУ, можно услышать конкретные детали тех событий, включая сведения о личной инициативности Корнета в уничтожении свои бывших «боевых собратьев».

СБУ не исключает аналогичного сценария развития событий по результатам завершения ситуации, сложившейся в Луганске.

Как сообщал ForUm, 21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Ранее Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

22 ноября стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.

24 ноября главарь «ЛНР» ушел в отставку якобы по состоянию здоровья.