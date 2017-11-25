По материалам Службы безопасности Украины к пяти годам лишения свободы приговорен пропагандист и боевик террористической организации «ДНР».

По данным пресс-центра СБУ, журналист нескольких херсонских местных газет в мае 2014 присоединился к террористам. Он стал военным корреспондентом сепаратистских интернет-изданий «Политнавигатор» и «Русская весна». Пропагандист опубликовал ряд антиукраинских материалов, направленных на дискредитацию действующей власти и срыв мобилизации, не признавал территориальную целостность Украины. В своих текстах он также полностью поддерживал пророссийскую идеологию.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что с октября 2014 по март 2015 злоумышленник находился в составе незаконного вооруженного формирования «Сомали». Он неоднократно совершал вооруженные нападения на подразделения сил антитеррористической операции и правоохранителей, после чего снова вернулся к пропагандистской антиукраинской деятельности.

«Мужчина неоднократно выезжал в Россию и временно аннексированный Крым для получения инструкции от кураторов антиукраинских информационных кампаний», - заявили в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали пропагандиста в июне 2017 при попытке въезда в страну через Харьковскую область.

Во время досудебного следствия злоумышленник предоставил показания относительно контактов с представителями бывшей власти, ответственными за организацию и финансирование антиукраинских информационных кампаний.

Решением суда пропагандист признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и приговорен к пяти годам лишения свободы.